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Fuat Oktay: Teröristleri vurdukça sesi Fransa'dan geliyor

Meclis'te açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'nin yaptırım kararına bir kez daha tepki gösterdi. Oktay, "Biz eli kanlı teröristleri inlerinde vuruyoruz sesi Fransa'dan geliyor, Batı'daki bazı ülkelerden geliyor" dedi.

15 Aralık 2020 Salı 21:15
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Fuat Oktay: Teröristleri vurdukça sesi Fransa'dan geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu.

ABD'nin yaptırım kararını 4 siyasi partinin imza koyduğu ortak bir bildiriyle kınayarak milli birlik beraberliği yansıtan TBMM'ye, bilhassa imza atan parti gruplarına şükranlarını sunan Oktay, bu haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınadığını belirtti.

ABD'nin yaptırım kararına tepki

Oktay, "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'Sizinleyiz, yanınızdayız.' diyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm dünya gıpta ile bakıyor"

Fuat Oktay, dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin arasında 7 Türk şirketinin olduğunu söyledi.

Oktay, "Bugün tüm dünyanın gıpta ile takip edeceği ve Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak gelişmiş hava savunma sistemlerini de geliştirebiliyoruz. Bize uygulamaya çalıştıkları yaptırımlar geliştirmeye çalışacağımız sistemleri biraz daha önce geliştirmeye katkı sağlayacak" dedi.

"Teröristleri inlerinde vuruyoruz sesi Fransa'dan geliyor"

Türkiye'de bir rejim sorunu olmadığını belirten Oktay, "Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir" diye konuştu.

Batılı ülkelere de mesaj veren Oktay, "Biz eli kanlı teröristleri inlerinde vuruyoruz sesi Fransa'dan geliyor, Batı'daki bazı ülkelerden geliyor" dedi.

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