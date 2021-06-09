Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

Fuat Oktay: Uçan araçlara geldiğimizde dünya liderliğine oynayacağız

Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, “Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz” dedi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 17:43
37 Okunma
Fuat Oktay: Uçan araçlara geldiğimizde dünya liderliğine oynayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da Ankara’daki Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katıldı.

Oktay burada yaptığı konuşmasında, artık yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi çığır açan yeni ve yenilikçi teknolojilerin insanın hayatının birer gerçeği haline geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün verimliliği etkileyen tüm faktörler dijital teknolojiden ve teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek katma değer demektir. Öngörüye göre, bulut bilişim gibi çığır açan teknolojilerin 2030’da küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolar katkı yapması bekleniyor. Bir başkası ise Kovid-19 sonrası işinizin geleceği raporunda otomasyonun verimlilik ve büyüme üzerindeki olumlu etkisi sayesindeki 2030 yılına kadar yaklaşık 11 milyon kişiye yeni iş alanlarının oluşturulacağını düşünüyorum’ demişti.”

Konuşmasında dikkat çekici iddialarda bulunan Oktay, ‘uçan arabalardan’ söz etti. Oktay, kendileri için elektrikli otomobilin sadece otomobilden ibaret olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Elektronikte, otonomda ve bilişimde sektöre lokomotiflik yapacak ve aynı şekilde gelişmiş olan yan sanayiye lokomotiflik yapacak ayrı bir sektörün ayağa kaldırılması. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlarla geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz.”

Oktay, “Milletimiz bunların hepsinin farkında ve kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini de çok iyi biliyor. Bu millet kiminle selamı-sabahı keseceğini de Âşık Veysel’in dediği gibi ‘Hangi cahille sohbeti keseceğini’ çok iyi biliyor. 19 yıldır nasıl yatırımlarımızla, somut iş ve icraatlarımızla gönüllere girdiysek inşallah bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vefalı köpek fenalaşan sahibini bırakmadı
Vefalı köpek fenalaşan sahibini bırakmadı
Ulaştırma Bakanı Canaltay Ankara’da
Ulaştırma Bakanı Canaltay Ankara’da
Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi
Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim