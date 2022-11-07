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Fuat Oktay yarın KKTC'ye geliyor

Oktay, ziyareti sırasında kadın üretici ve girişimcilerle bir araya gelecek, toplu açılış ve tanıtım törenine katılacak

07 Kasım 2022 Pazartesi 19:41
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Fuat Oktay yarın KKTC'ye geliyor



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne  geliyor.

Oktay, KKTC'deki programı kapsamında, 9 Kasım Çarşamba Güzelyurt'ta kadın üretici ve girişimcilerle bir araya gelecek ve Lefkoşa'daki Başbakanlık Veri Merkezi'nde, KKTC vatandaşlarının katılımıyla düzenlenecek toplu açılış ve tanıtım töreninde konuşma yapacak.

Açılışı yapılacak projeler arasında KKTC Kamu Veri Merkezi, Güzelyurt-Lefke ve Balalan-Yenierenköy yolu ile 90 kilometrelik köy yolu bulunuyor. Ayrıca Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinin önemli bir parçası olan Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısım tanıtımı ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi'nin tanıtımı yapılacak.

Oktay'ın programı sırasında Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri, KKTC Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, KKTC Nirengi Ağı Projesi, KKTC Mesleki Eğitim Kursları Projesi, Türk Maarif Vakfı Projeleri tanıtımı gerçekleştirilecek ve çok sayıda hibe programı ile proje de açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiTürkiye
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