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Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 62 kadını gece kulüplerinde zorla çalıştırıp fuhşa zorladıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin elebaşı olduğu gerekçesiyle, Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi aranıyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 12:54
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Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı

İstanbul'da Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gece kulüplerine düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Fas uyruklu 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

PASAPORTLARINA EL KONULUP FUHŞA ZORLANMIŞLAR

İş vaadiyle getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulup fuhşa zorlandıkları tespit edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Çeteye ait yerlerde tutulup VİP araçlarla gece kulüplerine götürülüp getirilen kadınların polis baskınlarından korundukları ortaya çıktı. Çete üyesi 6 kişi gözaltına alındı.


ELEBAŞI ''PALALI SABRİ''

Çetenin elebaşının Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.

YURT DIŞINDA

Gezi olayları sırasında, ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ''Palalı Sabri''nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Palalı Sabri
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