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Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım dahil 23 beraat

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında, Aziz Yıldırım, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti.

06 Kasım 2020 Cuma 13:08
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Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım dahil 23 beraat

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu yeniden görülen "futbolda şike" davasında eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 23 sanık "şike ve teşvik primi" suçlarından beraat etti.

Yüksek mahkemenin usül eksikliği nedeniyle bozduğu futbolda şike davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aynı mahkeme sabah saatlerinde, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu,, Sivaspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın da beraatine karar vermişti.

KUMPAS DAVASI DEVAM

Bu arada FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili olarak aralarında dönemin orgazine suçlar şube müdürleri Mutlu Ekizoğlu ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 107 sanık yargılanıyor.

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