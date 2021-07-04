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Galata Kulesi'nin giriş ücretine büyük zam; 30 TL'den 100 TL'ye çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne giriş fiyatının 30 TL'den 100 TL'ye çıktığı belirtildi.

04 Temmuz 2021 Pazar 19:23
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Galata Kulesi'nin giriş ücretine büyük zam; 30 TL'den 100 TL'ye çıktı

İşletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin giriş ücretlerinde zam yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021'den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibarıyla zam yapıldı. Buna göre, Galata Kulesi giriş ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.

Galata Kulesi ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan - 1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08.30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Galata Kulesi her gün ziyarete açık.

Tarihi Galata Kulesi uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı olan BELTUR tarafından işletiliyordu. Ancak tarihi kule, 2020 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Galata Kulesi
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