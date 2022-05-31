Galata Kulesi önünde kendini ateşe verdi

Olay İstanbul Beyoğlu’nda, Galata Kulesi yakınlarında meydana geldi. Bir şahıs, onlarca kişinin arasında kendini ateşe verdi.

Elinde orak bulunan kişi alevler içerisinde yanarken çevredekiler durumu ilk başta gösteri sandı. Saniyeler sonra çevredeki işletmelerden yangın tüpü ile müdahale edildi. Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini yakan kişinin yanarken herhangi bir ses çıkarmaması ise dikkat çekti. Olayın hemen sonrasında bölgede bulunan Gazeteci Hemra Nida’nın aktardığına göre bölge esnafı, söz konusu kişinin tüm gün elinde orak ve benzinle gezdiğini söyledi.

Bu kişinin kendini neden yaktığı ise öğrenilemedi.