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Gayrimenkul satışlarına güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt dışı menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerini Türk parası cinsinden yerine getirecekleri belirtildi.

19 Nisan 2022 Salı 10:29
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Gayrimenkul satışlarına güncelleme

28 Şubat 2008’de yayımlanan 26801 sayılı Resmî Gazete'deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Tebliğ’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür) sonuna şu cümle eklendi:

“Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur”

TAŞITTA TL ŞARTI ARANMAYACAK

On beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirildi.

İlgili karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik yapılan 9. madde ile 15. maddeler şöyle:

9. Madde: Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

15. Madde: On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür”

Anahtar Kelimeler:
GayrimenkulResmi GazeteTürkiye
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