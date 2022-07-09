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Gazeteci Hıncal Uluç'tan kötü haber!

Futbol yorumcusu Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldı. Uluç'un tedavi altına alındığı öğrenildi.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 19:35
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Gazeteci Hıncal Uluç'tan kötü haber!
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Hürriyet yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." ifadelerini kullandı. 82 yaşındaki Uluç'un sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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