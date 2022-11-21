Gaziantep'e saldırı!

Son dakika haberi: Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

BİR LİSE VE İKİ EVE İSABET ETTİ

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

2 ÖLÜ, 6 YARALI VAR

Gaziantep Valisi Gül, "Roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı" açıklamasını yaptı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

DÜN KİLİS'E SALDIRI DÜZENLENDİ

Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roketatar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda biri komiser 6'sı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştı.