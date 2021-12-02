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Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber

Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye dövülen bebeğin sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Açıklamada, bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

02 Aralık 2021 Perşembe 16:20
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Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber
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Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Bebekte önemli iyileşme katedildiğini ifade eden Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel" dedi.

Demir, yarın son bir değerlendirme yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Yarınki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."

Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G. tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

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