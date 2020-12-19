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Gaziantep'te hastanede patlama: Vefat sayısı dokuza yükseldi

Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi. Bakan Koca, ''Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı'' bilgisini verdi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:37
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Gaziantep'te hastanede patlama: Vefat sayısı dokuza yükseldi

Gaziantep'te bir hastanede patlama meydana geldi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta hayatını kaybetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip corona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. 

''OKSİJEN CİHAZINDAN ÇIKTI''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e giderek patlama yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca incelemelerin ardından açıklamala yaptı. 

Koca, ''Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı. Yoğun bakımda takip ettiğimiz 19 hastadan 9'unu kaybettik'' dedi.

Koca, sözlerine şunları da ekledi:

''16 hastane personeli etkilendi. 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılıyor'' dedi. 

"VEFAT SAYIMIZ 9 OLDU"

Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı.

Koca, paylaşımında "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'e gitti. Bakan Gül, "2 savcı tüm süreci yakından soruşturuyor" açıklamasını yaptıç.

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