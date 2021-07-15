Gaziantep'te kafesinden kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı: Görevliler aslanı vurarak öldürdü

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden kaçan bir aslan, 3 bakıcısını yaraladı. Aslan vurularak etkisiz hale getirildi.

Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığın aktaran Mustafa Söylemez, "Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize ‘Aslan var, kaçın’ dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. Bir kapı vardı. O kapıyı kırıp bir odanın içine girdik, kapıyı kapattık. 15 dakika boyunca orada bekledik. Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık. O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize ‘Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış’ falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular" diye konuştu.

Aslanın etkisiz hala getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrar açılırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan durum hakkında bilgi almak için hayvanat bahçesine geldi.

Yaralı üç bakıcı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.