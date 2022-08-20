Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı.



İlk belirlemelere göre bir otomobil dere yatağına düştü.



Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek kaza bölgesinde bulunan görevlilere ve gazetecilere çarptı.

İlk belilemelere göre 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMADA

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var" açıklamasını yaptı.

Vali Gül'ün açıklamalarına göre otobüs yaklaşık 200 metre geride kaza yaptıktan sonra sürüklenerek park halindeki müdahale grubuna çarptı.

Hayatını kaybeden gazetecilerin İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ile aracı kullanan Umut Yakup Tanrıöver olduğu öğrenildi.