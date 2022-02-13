Künye
Kıbrıs 7
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu hayatını kaybetti

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behiye Özkan (65), kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik (9) hayatını kaybetti.

13 Şubat 2022 Pazar 09:41
21 Okunma
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu hayatını kaybetti
banner108

Gaziantep'te Annesi ve oğlu ile yaşayan Selma Özkan, dün gece saatlerinde evde sobayı yakarak uyudu. Bugün akşam saatlerinde aileye ulaşamayan komşuları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde hareketsiz yatan Behiye Özkan, kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Cenazeler evden çıkarıldığı sırada olay yerine gelen komşuları gözyaşı döktü.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
Erdoğan açıkladı: Gıda ürünlerinde KDV indirimi
Erdoğan açıkladı: Gıda ürünlerinde KDV indirimi
Baraj kaldırıldı: İki doğru cevaba üniversite
Baraj kaldırıldı: İki doğru cevaba üniversite









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim