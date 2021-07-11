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Gaziantep'te 27 sporcu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Gaziantep'te yüzme şampiyonasına katılan 13-14 yaş aralığındaki 27 sporcu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

11 Temmuz 2021 Pazar 15:51
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Gaziantep'te 27 sporcu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'na katılmak üzere Gaziantep'te bulunan 13-14 yaş aralığındaki 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından kentte organize edilen turnuvaya katılan 27 sporcu kaldıkları otelde gece saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan ilk belirlemelere göre, mevsimsel geçişe bağlı olarak gıda zehirlenmesi tanısı konulan sporcuların bir kısmı taburcu edilirken tedavisi devam edenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cuma günü başlayan turnuva bugün sona erecek.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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