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Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, geçen yıl başlatılan, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde, orman yangınları ile ilgili çalışmalardaki performansını yeni bir boyuta taşıdı. Geçen yıl toprakla buluşturduğu ve 10 yaşındaki kızı 'Esma İdil'in adını verdiği fidanların bulunduğu araziye kireçle 'İyi ki doğdun' yazan Kavukcu, diktiği fidana doğum günü hediyesi olarak da toprak ve kozalak verdiğini söyledi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 16:29
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Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı
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Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, terör, şiddet, atık, israf, ölüm, koronavirüs, mülteci ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ile toplumsal olaylara dikkat çekmek için bugüne kadar birçok performans sundu.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için başlattığı performans çalışmalarını dün Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne taşıdı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan ağaç dikme etkinliğinde ilginç bir çalışma yapan Mehmet Kavukcu, yine dikkatleri üzerine topladı.

'FİDANLARIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK'

Prof. Dr. Kavukcu, son bir yıldır yoğunlaşarak sürdürdüğü 'Bir Bitki Bir Selfie' performansında, bitkileri insan gibi görerek onlarla selfie çekildi. Davranışı ile ağaçların insan yaşamı için ne derece önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Kavukcu, şunları söyledi:

"Yapmış olduğum çalışmaya geçen yıl 11 Kasım'dan beri yoğunlaştım. 11 Kasım ağaç dikim gününde toprakla buluşturduğum bir çam fidanına kızım 'Esma İdil'in adını verdim. Tüm bir yıl geçti ve fidanlar için doğum günü kutlaması yaptık. Öğrenciler, arkadaşlarım ve diğer katılımcılarla birlikte kızımın ismini verdiğim o fidan ve arkadaşları olarak adlandırdığım tüm fidanların doğum gününü kutlamış olduk"

Prof. Dr. Kavukcu, yapmış olduğu çalışmanın gelecek nesiller için öneminden bahsederken sözlerine şöyle devam etti:

''Bu bizim özellikle de çocuklarımızın, gelecek neslin en önemli en değerli varlıklarından birisi olan doğayı geleceğe taşımak ve yaşatmak, geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak çok önemli bir görev. Bu anlamda birtakım sözler söylemek amacıyla sanat çalışmalarımı bugüne kadar sürdürmekteyim. Bugün de doğum günü kutlaması yaptık. Çevresine 'iyi ki doğdun, doğum gününü kutlarız' mantığı ile hem öğrencilerim hem öğretim elamanları ve diğer katılımcılarla birlikte doğum günü kutladık. Bu performansta aynı zamanda fidana doğum günü hediyesi olarak biraz toprak ve çam kozalağı hediye ettim. Güzel bir gün geçirdik."

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