Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

‘Geleceğimizi AB’de görüyoruz’

02 Eylül 2018 Pazar 14:26
‘Geleceğimizi AB’de görüyoruz’

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımını stratejik hedef olarak seçtiğini belirterek “Geleceğimizi AB’de görüyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, Türkiye-AB, Türkiye-ABD ve Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs konusu, mülteci sorunu ve Türkiye’deki ekonomik duruma değindi. Bakan Çavuşoğlu, Ta Nea gazetesinde, ‘8 asker için kararlıyız’ manşetiyle yayınlanan demecinde şunları söyledi:

OMURGA ÜYELİK SÜRECİ

“AB ile ilişkilerimizin omurgası Türkiye’nin üyelik sürecidir. Türkiye, AB’yi stratejik hedef olarak seçmiştir. Geleceğimizi AB’de görüyoruz. Üyelik sürecimiz maalesef bugün abartılı bir şekilde siyasileştirildi. Maalesef, AB’de zaman zaman ‘özel ilişkiyi’ destekleyen sesler duyuyoruz. AB ile zaten özel ilişkimiz, işbirliğimiz var. Hedefimiz tam üyeliktir. Avrupa’nın daha iyi bir geleceği için Türkiye ve AB’nin işbirliği yapan iki taraf olmalarından daha fazlası gerek.

ULUSLARARASI BARIŞ

Uluslararası ilişkilerde, her türlü sorunun çözümü için öncelik diyalog ve müzakeredir. Tehdit dili müttefikler arasında kabul edilir bir şey değildir. Soruların ortak mantık ve iyi niyetle çözüleceğini ümit ediyoruz. ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke çıkarları için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve istikrar için de önemlidir.

İlişkiler en iyi düzeyde değil. Uzun yıllardır süregelen sorunlara maalesef yenileri de eklendi. İkili sorunlarda, kamuoyuna ve üçüncü taraflara şikâyetlerde bulunmak yaratıcı bir yöntem değildir. Karşılıklı güvenin tesis edilmesi önemli. Ön şartlar koşulmadan, diyaloga devam etmeliyiz.

DARBECİ ASKERLER

Yunan yetkililer, başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz darbesinden sonra Türkiye’ye desteklerini dile getirdiler. Ancak bu sözler icraata dönüştürülmedi. Yunanistan, darbeciler için güvenli bir barınak haline geldi. Darbeci askerlerin Türkiye’ye iadesini reddeden Yunan mahkemelerinin kararlarından derin düş kırıklığına uğradık. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, Türkiye’de demokrasiyi yıkmaya çalışan hain darbecileri serbest bırakması ne uluslararası hukukla ne de iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşır.

Azınlığın sorunları maalesef daha da kötüleşiyor. İktidardaki SYRİZA partisi, eğitim ve din hürriyetiyle ilgili seçim öncesi vaatlerini yerine getirmedi. Yunan askerlerine ilişkin karar siyasi bir açıdan yorumlanmamalı. Yargı karar verdi. Yargı makamları, bu davayı ele alırken Türk-Yunan ilişkilerini göz önünde bulundurmadı.

SİYASİ EŞİTLİK HAZMEDİLEMİYOR

Rumlar, Kıbrıs sadece kendilerine aitmiş gibi davranıyorlar. Doğu Akdeniz’de tek taraflı hidrokarbon faaliyetleriyle Kıbrıslı Türklerin vazgeçilemez haklarını hiçe sayıyorlar. Adanın doğal kaynaklarını da paylaşmaya hazır değiller. Türkiye en baştan beri sorumsuzca adımlar atılmaması noktasında Rum tarafını uyardı. Eğer hâlâ kaybedecekleri bir şey olmadığını inanıyorlarsa yanılıyorlar. Rumlar siyasi eşitliği hazmedemiyorlar. Adada sıfır asker, sıfır garantide ısrar ettiler. Bu da sıfır sonucu getirdi. Gelecekte müzakerelerde hangi konuların ele alınacağını önceden belirlemek için Kıbrıs’ta 2 taraf ve garantörler arasında gayrı resim görüşmelerin yapılması iyi bir fikir olduğuna inanıyoruz. Türkiye, IMF’den ekonomik yardım isteme niyetinde değil. Gerekirse bankacılık alanına destek vermekte tereddüt etmeyeceğiz.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz ve Karadeniz açıklaması
Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz ve Karadeniz açıklaması
Bedelli askerliğe yoğun talep
Bedelli askerliğe yoğun talep
Rusya'dan Türkiye'ye yeni vize açıklaması
Rusya'dan Türkiye'ye yeni vize açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim