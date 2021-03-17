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"Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş arasının aşılarına başlanacak"

Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı.

17 Mart 2021 Çarşamba 23:42
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"Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş arasının aşılarına başlanacak"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 15 günde çoğu ilde vaka sayılarının arttığını belirterek, "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı, asla bu işi hafife almayın" dedi.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Bilim Kurulumuz bu hafta toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı.

Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş arasının aşılarına başlanacak.

Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, Koronavirüs tehlikeli bir virüstür.

Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.

(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak

Covid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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