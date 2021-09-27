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Gelin ve damada 3 bin TL değerinde kripto para

Bir davetli gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 19:58
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Gelin ve damada 3 bin TL değerinde kripto para
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Karabük'te gerçekleştirilen bir düğünde ilginç bir takı merasimi yaşandı. Bir davetli gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı. Takı sırasında anons yapan kişi, "25 seneden beri bu işi yapıyorum, ilk defa böyle bir takı görüyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Karabük'te dünya evine giren Mehmet ve Vildan Özköse çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Yunus Emre Yamanol tarafından gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.

Takı merasimi sırasında sunuş yapan bir kişi ise anons sırasında ilk defa böyle bir takı merasimi gördüğünü söylemesi üzerine salonda gülüşmeler yaşanması kameralara yansıdı. 3 bin TL değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.

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