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Gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

Van'da bir aşiret düğünü klasiği yaşandı. Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, dünyaevine girdi. İran, Irak, Van ve Hakkari'den yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada takılan takı ve paraların toplamı ise dudak uçuklattı.

28 Ağustos 2022 Pazar 13:39
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Gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı


Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi. Düğünde sağdıçlığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan yaptı.

AŞİRET DÜĞÜNÜNDE 2,5 MİLYON LİRALIK TAKI VE PARA!

Düğünde Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti. (DHA)

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