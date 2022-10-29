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Gelin ve damat servis aracıyla kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Olay sebebiyle en mutlu günleri zehre dönen çift servis otobüsüyle salondan ayrılmak durumunda kaldı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf bıçaklanırken gelin arabasının camı patladı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 22:24
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Gelin ve damat servis aracıyla kaçtı



Dün gece saat 21.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda; düğün sırasında 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay düğün salonunun dışına da taştı.

GRUBU AYIRMAYA ÇALIŞAN ESNAF BIÇAKLANDI

Kavga sırasında düğün salonun önünde bulunan gelin arabasının camı da kırıldı. Kavga eden grubu ayırmaya çalışan bir esnaf ise bıçaklandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

EN MUTLU GÜNLERİ KABUSA DÖNDÜ

Polis ekipleri kavga eden şahısları ayırarak tarafları dağıttı. Gelin ve damadın ise en mutlu günleri kabusa dönüştü. Düğünü yarıda kesilen gelin ve damat servis otobüsüyle salondan ayrıldı. 

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