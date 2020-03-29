İstanbul Boğazı'nda geçiş yapmak için bekleyen geminin Çinli kaptanı corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kaptanın ölümünden sonra gemi karantinaya alındı.

İstanbul Boğazı'nda geçiş yapmak için bekleyen Hong Kong bayraklı kuru yük gemisinin Çinli kaptanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Ölüm haberi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Gemi karantina altına alındı.



Geminin Ukrayna'ya gitmek için İstanbul'da Boğaz geçişini beklediği belirtildi. Virüsten ölen kaptanın cenazesi ülkesi Çin'e gönderilecek.