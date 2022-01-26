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Genç anne corona virüse yenik düştü

Mardin'de doğum yaptıktan hemen sonra corona virüse yakalandığı belirlenen Selma Arslan hayatını kaybetti. 19 yaşındaki kadının aşı olmadığı öğrenildi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 14:19
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Genç anne corona virüse yenik düştü
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Mardin'de corona virüse yakalanan bir kadın doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesinde oturan 19 yaşındaki Selma Arslan, doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin corona virüse yakalandığı belirlendi. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira, ayrı odada gözlem altında tutuldu.

DOĞUMDAN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Doğumdan sonra yapılan tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren genç anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bebek ise ailesine teslim edildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AŞI YAPTIRMAMIŞ

Öte yandan Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye corona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz yaptığı paylaşımda, "Mardin’de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz. Ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım; çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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