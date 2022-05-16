Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...

Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı

İzmit'te iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar ise kurtarıldı. Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip ‘Titanik pozu’ vermek isterken denize düştüklerini söylediği öğrenildi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:12
326 Okunma
Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı

Kocaeli'de fotoğraf çektirmek isterken denize düşen iki gençten biri hayatını kaybetti. 

Olay, dün saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi’nde meydana geldi. 23 yaşındaki Furkan Çiftçi ile aynı yaştaki kız arkadaşı Mine Dinar, iskelede alkol alıp, oltayla balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren ikili denize düştü.

Suda çırpınanları gören çevredekiler, Mine'ye olta sopasını uzattı. Sopaya tutunan genç kız sudan çıkarken, erkek arkadaşı Furkan gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Sudan çıkarılan Mine Dinar, ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşıldı.  

‘DENGEMİZİ KAYBETTİK'

Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirilen ve sağlık durumu iyi olan Mine Dinar’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Mine Dinar'ın, alkol aldıktan sonra erkek arkadaşı Furkan Çiftçi ile, ‘Titanik pozu’ vermek için iskelede bulunan zincirlerin arkasına geçtiklerini ve dengelerini kaybederek denize düştüklerini söylediği öğrenildi. Furkan Çiftçi’nin cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Düzce’ye gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAYKUR’dan yüzde 43’lük zam!
ÇAYKUR’dan yüzde 43’lük zam!
Yasak aşk ormanda ortaya çıktı!
Yasak aşk ormanda ortaya çıktı!
Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li canlı bomba yakalandı
Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li canlı bomba yakalandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim