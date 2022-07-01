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Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

Tekirdağ'da genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü.

01 Temmuz 2022 Cuma 22:30
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Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
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'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Nurcan O. (30), tartıştığı eski nişanlısı Selim Aydın'ı (42), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi.

İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı.

Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti.
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.

Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti. 

M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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