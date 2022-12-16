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Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Balıkesir'de esnafı haraca bağlayan ve genç kızlara tecavüz eden bir çete çökertildi. Çetenin 10 dönümlük çiftliği işkence merkezine çevirdiği olayda çetenin esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp işkence yaptıkları ortaya çıktı. Çetenin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi.

16 Aralık 2022 Cuma 12:40
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Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler



Balıkesir Edremit'te ihbar üzerine harekete geçen ekipler, esnafı haraca bağlayan ve kaçırdıkları kızlara tecavüz eden bir çeteyi çökertti. Çetenin 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi haline getirdiği olayda kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Operasyonda çete liderinin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

TECAVÜZE UĞRADI PARMAKLARI KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çetenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından "Polis muhbirisin" denilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını, işkenceye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kesildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

GENÇ KIZLARI KAÇIRIP GÜNLERCE TECAVÜZ ETMİŞLER

Çetenin Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı. İşkencelere dayanamayan çok sayıda esnafın iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi. İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4'ü genç kız, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı. Çete lideri ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin dayak izleri ve işkencenin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Çete liderinin de aralarında olduğu 8 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

DÖVMESİNDEN TANIDI

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikâyetçi olan G.A. (18), örgüt lideri M.S.Y'i sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirTecavüzIşkence
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