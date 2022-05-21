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Genç öğretmen halı sahada kalbine yenildi

Ordu’da arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:40
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Genç öğretmen halı sahada kalbine yenildi

Ordu'da görevli öğretmen halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi’nde meydana geldi.

Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı.

Yardıma koşan arkadaşları Öztürk’e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.

Bekâr olduğu öğrenilen Raif Öztürk’ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

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