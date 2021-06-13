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Genç öğretmenlerin acı sonu

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti

13 Haziran 2021 Pazar 08:45
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Genç öğretmenlerin acı sonu

Mardin'de hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen iki öğretmene çarptı. Kazada iki öğretmen de hayatını kaybetti

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Duru, yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti.

Plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nusaybin Oğuzhan İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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MardinNusaybinÖğretmenler Hayatını Kaybetti
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Türkiye Gazete Manşetleri 13 Haziran 2021
Türkiye Gazete Manşetleri 13 Haziran 2021
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