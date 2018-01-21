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Genelkurmay: "Planlandığı şekilde devam ediyor”

Genelkurmay’dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: "Planlandığı şekilde devam ediyor”

21 Ocak 2018 Pazar 16:35
Genelkurmay: "Planlandığı şekilde devam ediyor”
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Türkiye Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için dün saat 17.00'de "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı anımsatıldı.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

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