Genelkurmay: "'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere “Zeytin Dalı Harekatı” başlatıldığını açıkladı.

TSK, harekatın, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmekte olduğunu bildirdi.



TSK, "Harekatın icrasında sadece teröristler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine de yer verdi.