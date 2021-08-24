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"Geri gitmeyeceğiz, sizi göndereceğiz"

Suriyeli ve Afgan mülteciler konusundaki tartışmalar devam ederken bir Afgan gencin sosyal medya hesabına gelen bir yorum üzerine yaptığı açıklamada Türklere meydan okuması ve kullandığı skandal ifadeler tepki çekti.

24 Ağustos 2021 Salı 12:58
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"Geri gitmeyeceğiz, sizi göndereceğiz"

Mülteci konusu sosyal medya dahil olmak üzere bir çok alanda tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Tartışmalar devam ederken sosyal medyada yayılan bir görüntü tepki çekti.

Bir Afgan mülteci, kendisine "Bavulunuzu yavaş yavaş toplamaya başlayın. Köye dönme zamanı" yazan sosyal medya kullanıcısına skandal bir yanıt verdi.

Görüntüde Afgan göçmenin, "Şimdi Türk kardeşlerimize gelelim. Arkadaşlar bakın, bir tanesi yorumda bana yazıyor, diyor ki; 'eşyalarınızı ayarlayın, köye gideceksiniz' Arkadaşım biz gitmeyeceğiz. Bence biz sizi göndereceğiz. Bence siz gideceksiniz, biz değil." diyerek güldüğü görülüyor. Söz konusu video sosyal medyada tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla yaşanan duruma ve Afgan gence tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
MülteciAfganSuriyeTürkiye
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