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Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı

İzmit’te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüştü. Milli futbolcu, Can’ın kardeşi olduğunu kabul edip, "Can bizim kardeşimiz, 3 kardeştik 4 olduk, kalabalık aile iyidir" dedi.

24 Ağustos 2021 Salı 09:01
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Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı

İzmit’te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü.

27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu.

Telefonla programa katılan milli futbolcu Gökhan Gönül, Can’ın kardeşi olduğunu kabul etti.

Milli futbolcu şöyle konuştu: “Can bizim kardeşimiz, annesi ve babası 3-4 gündür ona ulaşmaya çalışıyor."

"İnkar etmiyorum ama bunu ben de 3-4 gün önce öğrendim. 3 kardeştik 4 olduk, kalabalık aile iyidir."

"Can’cığım, annen ve baban sana ulaşmaya çalışıyor, bizler de öyle."

"Bence artık özel hayatını çok fazla paylaşmana gerek kalmadı diye düşünüyorum."

"Zaten annen, baban da şu an seni bekliyor, bizler de bekliyoruz.”

Son Güncelleme: 24.08.2021 17:07
Anahtar Kelimeler:
Gökhan GönülCan GönülGökhan Gönül Kardeşi
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