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'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurduğu Endonezyalı Nel Mawati ile evlendi. Düğünden 4 ay sonra ülkesine dönüp kayıplara karışan kadından boşanmanın yollarını arayan Kaya, "Resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

29 Eylül 2021 Çarşamba 16:07
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'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı.

Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu.

AŞKI İÇİN ENDONEZYA'YA GİTTİ

Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı.

EVLİLİKLERİ BOYUNCA GOOGLE TRANSLATE İLE KONUŞTULAR

Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi. Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı. Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu.

DÜĞÜNDEN 4 AY SONRA ÜLKESİNE GİDEN GELİN, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.

Bir daha dönmeyen Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını belirten Ahmet Kara, ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Eşinin kendisini sosyal medya hesaplarından engellediğini ve 2019 yılının Eylül ayından beri ona ulaşamadığını söyleyen Kara, yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı:

"Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."

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