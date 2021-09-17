Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü

Görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeniden atandı

Görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden atandı.

17 Eylül 2021 Cuma 10:17
70 Okunma
Görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeniden atandı

4 yıllık görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeniden bu göreve getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Erbaş, 17 Eylül 2017'den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürütüyordu.

ERBAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ali Erbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencisine uyguladığı tacizi anlattı
Öğrencisine uyguladığı tacizi anlattı
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
"Yanlışlıkla oldu" demişti ama gerçek bambaşka çıktı
"Yanlışlıkla oldu" demişti ama gerçek bambaşka çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim