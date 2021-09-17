Görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeniden atandı

4 yıllık görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeniden bu göreve getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
Erbaş, 17 Eylül 2017'den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürütüyordu.
ERBAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI
Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.