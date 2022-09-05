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Görevli mimar yanıtladı: Kız Kulesi yıkıldı mı?

Kız Kulesi'nde yapılan onarım ve bakım çalışmalarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı. Kız Kulesi'nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay da tartışmaları değerlendirdi. Ahunbay'ın verdiği bilgiye göre, yangın geçiren yapının 1944 yılında betonla yapılan bölümü eski haline döndürülüyor.

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:50
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Görevli mimar yanıtladı: Kız Kulesi yıkıldı mı?


İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çekilen bir videoda Kız Kulesi'nin arkasından geçen bir geminin restorasyon halinde olan yapının içinden görünmesi tartışmalara neden oldu. Kimileri yapının yıkıldığını öne sürdü.

Tepkilerin büyümesi üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye ve yapının depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekilerek 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle denildi:

"1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır."

Kız Kulesi'nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tartışmalara ilişkin olarak Cumhuriyet'e konuştu. Ahunbay, "1944'te yaşanan bir yangından sonra kulenin üst kısmı betonarme olarak yeniden yapılmış. Kız Kulesi, lodoslara açık ve deniz kenarında rutubetli bir yer. 1944'ten beri kullanılan betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış ve depreme dayanıklılığını yitirmişti" diye konuştu.

Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, "Yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak" ifadelerini kullandı.

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