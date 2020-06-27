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Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi

Türkiye Zonguldak'ta 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık yapan kadınlardan biri gözaltına alındığı sırada eteğini indirdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 11:40
1186 Okunma
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerlerinden 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kadın, gözaltına alındı. Kadınlardan birinin, ekip aracına binmemek için etek ve taytını indirmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, Çorum'dan Ereğli'ye gelen 5 kadının 'tırnakçılık' yöntemiyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cadde üzerinde denetim yapan polis, kadınlardan ikisini yakaladı.

KADINLARDAN BİRİ ETEĞİNİ İNDİRDİ

Polis ekipleri, şüphelileri sosyal mesafeye dikkat ederek ekip aracına binmeleri konusunda uyarırken, kadınlardan biri etek ve taytını indirerek tepki gösterdi. Ekip aracına binmemek için direnen kadın, bir süre sonra araca bindirilerek gözaltına alındı. Diğer 3 kadın da aynı caddede yakalandı.

İFADELERİNİ ALIP SERBEST BIRAKTILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kadın, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınların gözaltına alınma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
GözaltıZonguldak
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1 2020-06-27 12:14:05

amma muhim haber yapdiniz ha.

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