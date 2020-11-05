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Gözaltına alınan müteahhitler, adliyeye sevk edildi

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremin ardından yıkılan binaların gözaltına alınan müteahhit ve fenni mesulü 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A., "Kolonları kaydıranlar suçlu" dedi.

05 Kasım 2020 Perşembe 09:04
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Gözaltına alınan müteahhitler, adliyeye sevk edildi

Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

'KOLONLARI KAYDIRANLAR SORUMLU'

Emniyete götürülen şüphelilerin hepsinin benzer şeyler söylediği, "Biz zamanın kurallarına uygun şekilde yaptık. Daha sonrasında bunları denetlemeyenler sorumlu" dediği öğrenildi. Şüpheliler, saat 09.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhiti Ş.A. adliyeye sevki sırasında, "Söyleyecek bir şey yok, biz suçsuzuz. Kolonları kaydıranlar sorumlu" dedi.

TABURCU OLUNCA GÖZALTINA ALINACAK

Rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan yıkılan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. 

Binanın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra İzmir'in Bayraklı ilçesine taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununu ismini de binaya verdiği ortaya çıkmıştı. Hayati Uzun bu depremde de gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybetti.

DHA

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