Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
banner107

Göztepe-Altay maçı yarıda kaldı!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Göztepe tribününe atılan işaret fişeği bazı taraftarları ağır şekilde yaralarken, sahaya giren bir kişinin, korner bayrağı ile kaleci Ozan Evrim Özenç'e vurması rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.

27 Kasım 2022 Pazar 21:18
0 Okunma
Göztepe-Altay maçı yarıda kaldı!



Spor Toto 1. Lig 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Tribüne atılan işaret fişeği sonrası yaşanan korkunç anlar, sahaya atlayan bir kişinin Altay kalecisi Ozan Evrim Güvenç’e korner bayrağıyla saldırmasının ardından doruk noktasına ulaştı.

Henüz ilk yarısı oynanan maçta, iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Göztepe tribünlerine atılan bir işaret fişeği nedeniyle bir taraftar ağır şekilde yaralandı ve acil olarak iki ambulans bölgeye gönderildi. Oyunun durduğu sırada, olayların yaşandığı yerde bulunan Altay kalecisi Ozan Evrim Güvenç, sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğradı.

OZAN EVRİM ÖZENÇ’İN KAFASINDA AÇILMA

Korner bayrağını alan ve ambulansın yanında bulunan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldıran kişi, birkaç darbe sonrası görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayları saha kenarında izleyen Altay futbolcuları, kaleci Ozan Evrim Özenç’e yapılan saldırı sonrasında olay yerine doğru koştu. Alınan ilk bilgilere göre, kaleci Ozan Evrim Özenç’in bilincinin açık olduğu öğrenilirken, kafasında açılma olduğu belirtildi.

İŞARET FİŞEĞİ İLE YARALANAN TARAFTARIN DURUMU

Öte yandan, tribündeki bir taraftarın işaret fişeği ile yaralandığı görüntü şok etkisi yarattı. Altay tribünlerinden atılan ve Göztepeli bir taraftara isabet eden işaret fişeği, taraftarı ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır’ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Çenesi ile dişlerinde ağır hasar olan ve sol bölgesinde yanıklar olan Çakır’ın ameliyata alınacağı kaydedildi.

GÖZTEPE-ALTAY MAÇI TATİL EDİLDİ

Statta yapılan anonsa göre, maçın 22’nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20’nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepeli taraftarlar, ardından Altaylı taraftarlar stattan ayrıldı.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
Bizimkiler dizisinin efsane oyuncu vefat etti
Bizimkiler dizisinin efsane oyuncu vefat etti
Ayaklarıyla piyano şov yaptılar
Ayaklarıyla piyano şov yaptılar










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim