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Gözü alnında doğdu, sahibi neye uğradığını şaşırdı

Kilis'te meydana gelen olayda Tepegöz” olarak adlandırılan oğlak gözü alnında doğdu. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kartal, Gözü olmayan oğlak gördüm ama böylesini hiç görmedim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Görenler de şaşırıyor. Ha alırım yaşatırım diyen olursa verebilirim. Çünkü süt emmiyor” dedi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:02
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Gözü alnında doğdu, sahibi neye uğradığını şaşırdı
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Kilis’in Musabeyli ilçesinde gözü alnında olan bir oğlak dünyaya geldi. Görenleri şaşırtan oğlak, “Tepegöz” olarak adlandırılıyor. Musabeyli ilçesine bağlı Gökmusa köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kartal’ın keçisi dün akşam gözü alnında bir dişi oğlak dünyaya getirdi. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını anlatan Kartal, “İlk gördüğümde ürperdim. Oğlak ses vermedi, fotoğrafını çektiğimde gördüğünü hissettim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım.

''DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM''

Annesinden süt içirmeye çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım. Yüksek ihtimal yaşamaz diye düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gözü olmayan oğlak gördüm ama böylesini hiç görmedim. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Görenler de şaşırıyor. Ha alırım yaşatırım diyen olursa verebilirim. Çünkü süt emmiyor” dedi.

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