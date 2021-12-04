"Gözümüze uyku girmiyor, artık kardeşimi bulun"

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Gülistan’ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve Sarısaltuk viyadüğü etrafında; AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile yapılan çalışmalara rağmen Gülistan'dan ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

"GÜLİSTAN NEREDE?"



Aygül Doku, 700 gündür kardeşi Gülistan’ı aradıklarını dile getirerek, "Ben o günden beri Türkiye’nin gündemini çok yakından takip ediyorum. Bu ülkede kadına karşı çok acımasızca davranılıyor ve katlediliyor. Biri metronun ortasında bıçakla biri kılıçla diğeri kadını öldürüp üzerine beton döküyor. Bir başkası çöp konteynerine atıyor. Ben bu durumları gördüğüm zaman Gülistan konusunda daha da çok korkuyorum" dedi.

"700 gündür uyuyamıyoruz" diyerek acılarını dile getiren abla Doku, "700 gündür 'Gülistan Doku nerede?' diyorum. Bugün tekrar 'Nerede' diye sorarak bütün ülkenin Gülistan’a sahip çıkmasını istiyorum. Eğer bugün Gülistan bulunmuyorsa evinizdeki çocuklarınız güvende değil bunu da bilmenizi istiyorum. Zainal Abarakow, Gülistan’ın hayatına girmeseydi biz bugün bu acıları yaşamıyor olacaktık” diye konuştu.

"KÜBRA EREN’İN BULUNMASINI UMUT EDİYORUM"



Doku, Diyarbakır’da 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evinden ayrılan ve haber alınamayan Kübra Ekin’i duyunca acılarının tazelendiğini söyledi.



Kübra'nın bulunmasını ümit ettiğini belirten Doku şöyle konuştu:



“Diyarbakır’da Kübra adında bir kadın arkadaşımız kayboldu hala da bulunamadı. Ailesine sabır diliyorum ve yetkililerin onu bulmasını umut ediyorum. Eğer Gülistan Doku bulunsaydı ben bugün Kübra da bulunur, diyebilecektim. Babam, ağabeylerim ve kız kardeşlerim perişanlar. Ölüm olur 'Öldü' dersin, öldürüldüyse 'Öldürüldü' dersin ya da bir yerde 'Yaşıyor orada' dersin ama bu karanlıkta hiçbir şey bilmeden 700 gün beklemek olağanüstü bir şey”