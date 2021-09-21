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"Gram altın yerine bir kilo fıstık alıp takacaklar"

Siirt’te kuraklık nedeniyle fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı artan fiyatlar, fıstığın altınla yarışmasına neden oldu. Kuraklıktan dolayı geçen sene fiyatları 70 liraya satılan fıstık, bu yıl yarı yarıya düşüş göstermesinden dolayı iç piyasada 90 lira, dış piyasada ise 120 liranın üstünde satılıyor. Siirt’te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, "Büyük bir ihtimalle artık düğünlerde ise insanlar gramın gramı yerine bir kilo fıstık takmayı düşünecekler. " dedi.

21 Eylül 2021 Salı 14:54
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"Gram altın yerine bir kilo fıstık alıp takacaklar"

Siirt fıstık fiyatlarının iç piyasada 90, dış piyasada ise 120 liranın üzerine çıkmasının bu yıl kuraklıktan kaynaklandığını belirten Siirt’te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, fıstıklarda artan fiyatların altınla yarıştığını dile getirdi.

"BİR GRAM ALTIN YERİNE BİR KİLO FISTIK TAKMAYI DÜŞÜNECEKLER"

Özçelebi, “Kuraklıktan ötürü fıstık hasadı bu sene oldukça azdı. Geçen sene yaş fıstığın kilosu 25 lira iken bu sene yaş fıstığın kilosu 50 liradan açıldı. Kuru fıstık 90 liraya kadar ulaştı. Bu sene ürün az olmasından ötürü fıstığın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Büyük bir ihtimalle artık düğünlerde ise insanlar gramın gramı yerine bir kilo fıstık takmayı düşünecekler. Her ikisi de yarışıyor. Fiyatların sene sonunda daha da yükseleceği tahmin ediliyor’’ dedi.

Bu yıl mahsulün az olmasından dolayı fıstık fiyatlarında artışın devam edeceğini belirten fıstık satıcı Ramazan Özbilici, fıstık fiyatlarının altınla yarışır hale geldiğini söyledi. Özbilici, ’’Mahsul yarı yarıya. Geçen yılın yarısı kadar ürün alabildik. Ana çatlak birinci kalite geçen yıl 70 liradan satılıyordu. Şu anda satış fiyatı 90 liraya satılıyor. Fiyatlar altınla yarışıyor hatta altını da geçmiş durumda’’ diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Fıstık
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