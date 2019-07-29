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Gri kategoride yer alan terörist yakalandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
Gri kategoride yer alan terörist yakalandı

Erzurum'da terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum'da Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir" denildi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), geçen 18 Haziran'da Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, terk edilmiş aracın içinde başlarından vurulmuş olarak bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Terörist
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