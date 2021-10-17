Gri listeye bir çizik daha! Murat Karayılan'ın sağ kolu operasyonda öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Eren operasyonları kapsamında terör örgütü üyelerini bir bir yakalamaya ve etkisiz hale getirmeye devam ediyor. 13- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Eren - 13 Operasyonu çerçevesinde ise "gri kategoride" yer alan ve terörist başı Murat Karayılan'ın talimatıyla yurt dışındaki teröristleri yurt içine sokan Fırat Gizlenç öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, içeride ve dışarıda hainlere yönelik mücadelesini sürdürüyor. TSK'nın dört koldan devam ettiği Eren Operasyonlarından da iyi haberler geliyor. İçişleri Bakanlığı, 13- 15 Ekim tarihleri arasında Eren - 13 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava müdahalesinde "gri kategoride" yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KARAYILAN'IN TALİMATIYLA TERÖRİSTLERİN GEÇİŞİNİ SAĞLADI

Bakanlık, Eren Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristle ilgili diğer bilgileri de paylaştı. Teröristin, Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu tespit edildi.

500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Jandarma tarafından Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen J-İHA/ SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL'ye kadar ödülle "GRİ" kategoride yer alan 'Sidar Farkin Amed' kod adlı Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.

BOMBALI EYLEMLERİN SORUMLUSUYDU

Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan'dan direkt talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı tespit edildi.

Yine EYP ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP'li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi.