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Guardian: 'Türkiye nüfusu yaşlanıyor'

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İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'de nüfus büyümesinin durduğunu ve doğurganlık oranının Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini yazdı.

26 Aralık 2017 Salı 17:41
Guardian: 'Türkiye nüfusu yaşlanıyor'
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İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'de doğurganlık oranının Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyesine indiğini belirterek "Türk nüfusu yaşlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kareem Shaheen ve Gökçe Saraçoğlu imzalı haberde, doğurganlık oranının düştüğü Türkiye'nin Avrupa ülkelerine has bir sorunla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

"Erdoğan'ın büyüme vizyonunu tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları en az üç çocuk yapmaya teşvik ettiğini hatırlatan gazete, doğurganlık oranındaki gerilemenin Erdoğan'ın büyüme vizyonunu tehdit ettiğini ifade etti.

Haberde, Türkiye'nin 79,5 milyonla Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip olduğu, ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede doğurganlık oranının 2016'da 2,1'e gerilediği kaydedildi.

Doğum oranı kırsal bölgelerde ve Suriyeli mülteciler arasında artıyor

Guardian gazetesi, Türkiye'de doğum oranının kentlerde azalırken, kırsal bölgelerde ve Suriyeli mülteciler arasında arttığını yazdı.

Kırsal bölgelerde ve mülteciler arasında artan doğurganlık oranının, 10 yıl içinde Türkiye'nin demografisinde büyük değişikliklere neden olabileceği vurgulanan haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin ikilemi Arap ve Avrupalı komşularınınkine benzer. Bir tarafta Orta Doğu toplumlarında olduğu gibi gençlere iş imkanı yaratacak büyüyen bir ekonomi olmadan gerçekleşen nüfus patlaması genç sayısında artış, işsizlik ve marjinalleşmeye yol açabilir. Ancak doğurganlık oranındaki kontrol edilemez düşüş Türkiye'yi Avrupa'da pek çok ülkenin karşı karşıya olduğu yaşlanan nüfus sorunuyla baş başa bırakacak."

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin yakında vatandaşlık hakkına sahip olacağı belirtilen haberde, 2011-2016 yılları arasında Türkiye'de 177 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğine, 2016 yılında bu sayının 80 bin, 2017'de ise 90 bin olduğuna dikkat çekildi.

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