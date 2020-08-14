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Gül’den Doğu Akdeniz açıklaması

“Yunanistan ile Mısır’ın anlaşması uluslararası hukuka aykırı”

14 Ağustos 2020 Cuma 12:59
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Gül’den Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit  Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Gül, "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Abdülhamit GülDoğu Akdeniz
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