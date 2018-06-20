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Gurbetçiler sandığa fazla ilgi göstermedi

Güven, YSK'ya girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam itibariyle herhangi bir sıkıntı olmadan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin tamamlandığını kaydetti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:37
Gurbetçiler sandığa fazla ilgi göstermedi

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurt dışında ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını belirterek, katılım oranının yüzde 48.78 olduğu seçimlerde bir önceki seçimdekinden daha fazla oy kullanıldığını açıkladı.

Güven, YSK'ya girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam itibariyle herhangi bir sıkıntı olmadan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin tamamlandığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de 106 bin 446 seçmenden 47 bin 70’i oy kullandı.

Toplam katılım oranının yüzde 44 olduğu KKTC’de oy kullanan seçmenlerin 42 bin 812’si temsilcilikte, 4 bin 258’inin ise gümrüklerde bu hakkını icra etti.

“OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI”

Güven, YSK'ye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam itibariyle herhangi bir sıkıntı olmadan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin tamamlandığını kaydetti.

Gümrük kapılarında oy verme işleminin seçim günü akşamına kadar devam edeceğini hatırlatan Güven, yurt dışındaki oylamaya önceki seçimlerden daha fazla katılım olduğunu söyledi.

Dün akşam itibariyle 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 48.78 olduğunu belirten Güven, geçen yıl yapılan halk oylamasında 1 milyon 407 bin 655 kişinin oy verdiğini, katılım oranının ise yüzde 47,91 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

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Güven, yurt dışında hem sayı hem de oran olarak bir önceki seçimdekinden daha fazla oy kullanıldığını ifade ederek, gümrük kapılarında oy kullanma işleminin devam etmesi nedeniyle bu rakamın daha da artacağını dile getirdi.

Dünya çapında büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, 60 ülke, 123 temsilcilikte oy kullandırdıklarını anlatan Güven, YSK ve Dışişleri Bakanlığı personelinin, siyasi partilerin çok yoğun çalıştığını söyledi. Güven, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa'da kullanılan oyların tamamını bu akşam uçaklarla getireceklerini belirten Güven, diğer ülkelerden bir kısmının da zaten geldiğini, seçim günü sandıkların açılmasıyla birlikte bu oyların da sayılmaya başlanacağını kaydetti.

Sandıkların taşınmasına ilişkin soru üzerine Güven, 120 bin seçmene yönelik sandık taşıma kararı verildiğini, bunların yarıya yakınının 2-2,5 kilometrede, yürüme mesafesinde olduğunu bildirdi.

“İLGİLİ ŞAHIS İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI"

Bir kişinin hem Belçika'da hem de İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığına yönelik iddialara değinen Güven, şunları söyledi:

"Aynı isimli ancak farklı kimlikleri taşıyan kişilerin olduğunu gördük, ana baba adlarından. Ancak aynı şahsın kendi fotoğrafını paylaştığını görünce bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla paylaştık. İlgili şahıs İzmir'de gözaltına alındı. Hala tahkikat devam ediyor. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Hakkı olmayanların oy kullanması veya başkası adına, başkasına ilişkin kimliklerle oy kullanan şahısların 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağına ilişkin çok açık yasa maddesi var. Biz bunun takipçisi olacağız ve bu tür suistimallerle karşılaşıldığında veya seçim iş ve işlemlerine yönelik engellemelerle karşılaşıldığında şiddetli bir şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk ve İzmir'de gözaltına alındı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor."

Güven, vatandaşlardan dürüst, doğru, seçime hile karıştırma amacı taşımadan oy kullanmalarını isteyerek, "Bugüne kadar kimsenin suistimal yapmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu tür yapılacakları her zaman hem savcılıklar hem biz teknik bilgilerimizle, ekiplerimizle yakalama durumundayız ve gereğini yapacağız." diye konuştu.

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