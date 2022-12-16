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Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

16 Aralık 2022 Cuma 23:03
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Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi



Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.

Son Güncelleme: 17.12.2022 00:27
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