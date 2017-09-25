Habur Sınır Kapısı kapatıldı

IKBY'deki referandum hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen 'Yok hükmündedir' açıklamasından sonra Türkiye, habur Sınır Kapısı'nı kapattı.

Dışleri'nin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye, IKBY'nin referandum konusunda sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurgulamış, bu çerçevede, 22 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY'ye karşı uygulanacak yaptırımları belirlemiştir."

Ayrıca Habur'da bir haftadır yoğun tatbikat da yapılıyor.