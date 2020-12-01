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Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve saatleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından corona virüs ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Alınan yeni karara göre sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi. Peki hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak? İşte merak edilenler...

01 Aralık 2020 Salı 10:13
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Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve saatleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Corona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler açıklandı.

Bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

Alınan bir önceki karara göre; hafta sonları 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacaktı. Pazar günü saat 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e dek sokak kısıtlaması sürecekti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor.

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